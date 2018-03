Berretti, Lucchese-Carrarese 0-1

A decidere i tre punti per gli azzurrini è stato un gol in apertura realizzato da Aldrovandi

Calcio Junior - LUCCA- Vittoria esterna della Berretti della Carrarese a Lucca. A decidere i tre punti per gli azzurrini è stato un gol in apertura realizzato da Aldrovandi al 6' abile a trovare lo spazio giusto per battere Bacci e portare in vantaggio la Carrarese. Un bel tiro all'incrocio dei pali che non da scampo al portiere rossonero.



Primo tempo che vede la Lucchese provare a ritornare in parità ma la retroguardia delal Carrarese abile a non farsi sorprendere dalle incursioni degli attaccanti avversari. Nella ripresa ancora occasione per gli azzurrini con Scognamiglio che prova una conclusione che termina di poco alta sulla traversa. Bravo Ceragioli poi nel finale ad opporsi con una bella parata ad una insidiosa conclusione da parte di Mancini.



Sabato prossimo la Carrarese si congederà dal proprio pubblico in occasione dell'ultima giornata del suo campionato ospitando la formazione sarda dell'Olbia.



Tabellino



LUCCHESE: Bacci, Manfroni, Dell'Orfanello, Giani, Della Morte, Chiriaco' , Belluomini, Fazzi, Mancini, Sturba, Aufiero.A disp. Scatena, Raffaelli, Dell'Orfanello, Lucchesi, Ferretti, Guzzo, Benatialeb, Grossi, Zapparata, Berrettini, Del Carlo. All. Di Stefano.

CARRARESE: Ceragioli, Maffini, Batti, Scognamiglio, Rebughini, Imperatrice, Orlandi, Mosti, Miele G, Miele F, Aldrovandi. A disp. Di Marco, Giuseppini, Di Blase, Crafa, Cattani, Macchioni, Lucchesini. All. Antonucci.

Arbitro: Mauro di Pistoia.

Reti: 6' pt Aldrovandi.