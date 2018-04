Aullese, Enzo Mastorci alla Sampdoria

Il Direttore generale dei neroverdi entra a far parte dell’Area tecnica del Settore giovanile blucerchiato

Calcio Junior - Come "bolliva" da qualche mese, Enzo Mastorci, Direttore generale dell’Aullese, entra a far parte dell’ Area tecnica del Settore giovanile della Sampdoria. Il d.g. neroverde ha infatti recentemente accettato la proposta del Direttore dell’area, Riccardo Pecini, che in un certo qual modo sancisce il ritorno di Mastorci al calcio professionistico dopo le esperienze al Bologna e al Cagliari nel passato.



Ma sia chiaro – egli precisa – che la mia adesione è decisamente dovuta a come il progetto “Next Generation Sampdoria” pone al proprio centro la figura del bambino. L’imperativo ivi, cioè, è quello di creare attorno ai bambini un ambiente protetto e assecondato da istruttori altamente qualificati; dove ogni fanciullo possa crescere secondo le proprie capacità individuali. Un’altra bella soddisfazione, insomma, dopo la ricostruzione della medesima Aullese quale club di puro “vivaio”…



A proposito – Enzo specifica – il mio compito nell’ambito sarà quello di integrare lo sviluppo verde-nero con quello del Viareggio Calcio pure aderente al “Next Generation”. Insomma: due i poli per applicare e sviluppare, appunto in adeguato contesto, le metodologie di allenamento proposte e divulgate dalla Samp.



Preoccupazioni?



Macché - conclude – credo fermamente in questo programma, forte della guida di persone di assoluto valore, dal capo del Settore giovanile sampdoriano Giovanni Invernizzi (l’ex-centrocampista che in blucerchiato vinse uno scudetto) al suo Responsabile della formazione, Stefano Ghisleni.