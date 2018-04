I rossoblu di mister Furia scenderanno questo pomeriggio sul terreno lucchese della Pieve San Paolo

Calcio Junior - Mercoledi di recupero per la San Marco Avenza Allievi Regionali 2001. I rossoblu di mister Luca Furia infatti scenderanno questo pomeriggio (ore 17) sul terreno lucchese della Pieve San Paolo per recuperare la gara rinviata il 18 marzo scorso per il maltempo.



Per i rossoblu una buona opportunità per incrementare il bottino in classifica ed allontanarsi dalla zona pericolosa.



San Marco che ad oggi ha 28 punti ed occupa l'undicesima posizione assieme al Fossone a piu' due sulla zona retrocessione. Rossoblu che torneranno poi in campo domenica prossima al Paolo Deste della Covetta contro il Coiano Santa Lucia. Arbitro del recupero il signor Bertini di Lucca.