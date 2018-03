Le zebrette sono infatti andare ad espugnare col punteggio di due a zero il terreno di gioco dell'Academy Massa Montignoso

Calcio Junior - MASSA- Va alla Massese il derby del campionato provinciale Allievi B annata 2002. Le zebrette sono infatti andare ad espugnare col punteggio di due a zero il terreno di gioco dell'Academy Massa Montignoso con le realizzazioni messe a segno da parte di Marchi e Fricia.



Vittoria esterna anche per la San Marco Avenza di mister Giorgio Figaia che ha espugnato il terreno della Virtus Poggioletto imponendosi col punteggio di tre a due. A regalare i tre punti ai rossoblu sono state le reti di Pennucci, Barontini e Collecchia.



Pareggio a reti inviolate nel derby tutto neroverde. Sul terreno di via delle Pinete tra Ricortola ed Aullese esce il segno X. Tante emozioni ma difese attente a non farsi sorprendere.



Nettissima affermazione dello Juventus Club in casa contro i cugini del Pian di Conca. I bianconeri si sono infatti imposti col risultato di otto a zero.



Nell'altro derby della costa il Vretrsilia si è imposto per tre a due sul campo del Viareggio.



Venerdì prossimo in programma il recupero tra Academy Massa Montignoso e San Marco Avenza che potrebbe riconsegnare la vetta del torneo agli avenzini.