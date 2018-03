Solo l'Aullese ne fa nove al Pian Di Conca

Calcio Junior - MASSA- Tanti gol nell'ultimo turno di campionato per quanto riguarda la categoria Allievi A Provinciali 2001 di Massa Carrara.



Pareggio sul rettangolo di gioco della "Rinchiostra" tra la Virtus Poggioletto e la formazione lucchese dell'Oltreserchio.



Successo interno della Pontremolese. Gli azzurri lunigianesi hanno infatti battuto per tre a uno l'Atletico Carrara grazie alle realizzazioni da parte di Bertolini.



Aullese a dir poco travolgente. I neroverdi passano infatti col largo punteggio di nove a zero sul campo versiliese del Piano di Conca. Cardillo autore di una tripletta personale e poi Fabiani con una doppietta, Petacchi, Baertolini Ridondelli e Jovanovic.



Giornata storta invece per il Ricortola che cade sul terreno del Seravezza con i versiliesi che si impongono col punteggio all'inglese di due reti a zero.



Per quanto riguarda l'Oratorio Nazzano al Montuschi è arrivata una bella vittoria casalinga per quattro a due sul Viareggio. Tripletta di Giromini e gol di Chelotti. Per i bianconeri reti di Gandini e Baldesi.